Создатели 1000-ваттного «суперлазера» Bivoj называют его самым мощным среди себе подобных

Группе чешских и британских исследователей удалось создать и успешно испытать очередного рекордсмена из категории высокомощных лазеров (high peak power laser, HPPL). Разработка получила название Bivoj – в честь одного из чешских мифологических героев – и характеризуется мощностью 1000 Вт, что вдесятеро больше, чем у других самых мощных лазеров этого типа.

Проект Bivoj – совместное детище чешской государственной научно-исследовательской лаборатории HiLASE и британской лаборатории Central Laser Facility.

В настоящее время в мире существуют лишь два лазера типа HPPL: Техасский петаваттный лазер в Остине, штат Техас и лазерная установка Laser for Fast Ignition Experiments (LFEX) с импульсной мощностью в два петаватта в Осаке, Япония. Главное отличие Bivoj от упомянутых выше собратьев заключается в принципе работы. Дело в том, что хоть Техасский петаваттный лазер и LFEX имеют более высокую пиковую мощность – порядка 1015 Вт, но они могут использовать лишь несколько раз за день, да и то импульсы эти кратковременные. В то же время Bivoj стоимостью $28 млн способен работать практически в непрерывном импульсном режиме, обеспечивая среднюю выходную мощность в 1000 Вт.

Коммерциализация разработки ожидается уже во второй половине нынешнего года с дальнейшим использованием в металлургии, например, для закалки металла, а также в производстве полупроводниковой продукции.

Источник: Engadget