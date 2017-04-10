Создатели Candy Crush Saga разрабатывают мобильную Call of Duty

Компания King Digital Entertainment, создатель популярнейшей головоломки Candy Crush Saga, которую в 2015 году купила Activision Blizzard за $5,9 млрд, в настоящее время трудится над новым проектом – мобильной игрой на основе популярной франшизы Call of Duty. В описании проекта, прикрепленном к множеству связанных с ним вакансий стокгольмской студии King, говорится о стремлении компании «преобразовать лучший консольный опыт, который знают и любят поклонники франшизы, одновременно переосмыслив жанр и раскрыв новые возможности мобильных устройств».

Все это время с момента перехода под крыло Activision компания King в основном работала над примитивными условно-бесплатными многоуровневыми играми. Мобильная Call of Duty – дебютный проект King, который, в случае успехе, станет пропуском к другим популярным франшизам вроде Destiny и Overwatch.

На данный момент о самой игре не известно ровным счетом ничего – ни жанра, ни сроков релиза, ни поддерживаемых платформ. Сообщается лишь, что разработка ведется совместно с материнской компанией Activision Blizzard. Также говорится о предоставлении разработчикам «возможности мыслить нестандартно» и «поощрении за перенос наработок и накопленного опыта из других проектов с целью получения неожиданных результатов».

Источник: Engadget