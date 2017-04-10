Создатели Candy Crush Saga разрабатывают мобильную Call of Duty
Компания King Digital Entertainment, создатель популярнейшей головоломки Candy Crush Saga, которую в 2015 году купила Activision Blizzard за $5,9 млрд, в настоящее время трудится над новым проектом – мобильной игрой на основе популярной франшизы Call of Duty. В описании проекта, прикрепленном к множеству связанных с ним вакансий стокгольмской студии King, говорится о стремлении компании «преобразовать лучший консольный опыт, который знают и любят поклонники франшизы, одновременно переосмыслив жанр и раскрыв новые возможности мобильных устройств».
Все это время с момента перехода под крыло Activision компания King в основном работала над примитивными условно-бесплатными многоуровневыми играми. Мобильная Call of Duty – дебютный проект King, который, в случае успехе, станет пропуском к другим популярным франшизам вроде Destiny и Overwatch.
На данный момент о самой игре не известно ровным счетом ничего – ни жанра, ни сроков релиза, ни поддерживаемых платформ. Сообщается лишь, что разработка ведется совместно с материнской компанией Activision Blizzard. Также говорится о предоставлении разработчикам «возможности мыслить нестандартно» и «поощрении за перенос наработок и накопленного опыта из других проектов с целью получения неожиданных результатов».
Источник: Engadget
- Это будет уже не первая мобильная адаптация Call of Duty. В ноябре 2014 года вышла условно-бесплатная стратегия Call of Duty: Heroes, в которой необходимо строить и улучшать военную базу. Кроме того, в марте нынешнего года Activision Blizzard также заключила соглашение с китайской студией Elex (Clash of Kings, Magic Rush и Age of Warring Empire) о создании мобильной Call of Duty.