Создатели Denuvo объяснили, почему убрали собственную DRM-защиту из шутера Doom

На прошлой неделе мы уже сообщали о неожиданных решениях некоторых разработчиков изъять VMProtect-технологию Denuvo из своих проектов. В то время как Bethesda и id software никак не комментируют причины своих действий, в Denuvo нарушили молчание и объяснили, что ее антипиратская технология была удалена, потому что она «выполнила свою задачу сохранить целостность продукта и обезопасить его от пиратства во время начального окна продаж».

Как объяснил один из основателей компании Denuvo Роберт Эрнандес (Robert Hernandez):

«Причина проста – Denuvo Anti Tamper была убрана из Doom, так как цель её использования – обезопасить игру от пиратства во время релизного окна, – была достигнута. Благодаря ей, защита Doom продержалась почти 4 месяца, что является впечатляющим достижением в случае проекта столь высокого уровня».

Эрнандес также заявил, что слухи об «особых» компенсациях являются недостоверными. Со слов со-основателя Denuvo компания не имеет каких-либо сделок, которые предлагают возврат денег если игра была взломана в определённый момент после релиза.

«Мы не можем комментировать наши сделки с конкретным покупателем, но мы не имеем каких-либо договоренностей, которые предлагают возврат денег если игра взломана в заявленных временных рамках. Тем не менее, каждый издатель, конечно же, вправе удалить нашу антипиратскую защиту из своего продукта, если он считает, что технология достигла своей цели в защите первоначальных продаж или для этого есть иные причины, такие как продажа тайтла на DRM-free платформах».

Судя по всему, внедрение защиты Denuvo Anti Tamper в проект является не единственной статьёй расходов при использовании данной технологии. С большой долей вероятности разработчики несут бремя дополнительных затрат на техподдержку, включающее актуальные обновления и решение проблем с производительностью, что отрицательно сказывается на доходности тайтлов и вынуждает их отказываться от дальнейшего использования после взлома системы и/или существенного падения продаж.

И несмотря на то, что сами разработчики не позиционируют Denuvo, как систему, которую невозможно взломать, всё больше издателей ААА-проектов используют её в новых проектах. К примеру, появившаяся в Steam демо-версия близкой к релизу Resident Evil 7 уже содержит в себе антипиратскую технологию, после чего можно со 100%-й уверенностью заявлять о том, что она будет включена в финальную версию продукта.

Источник: DSOGaming