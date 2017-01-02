Создатели EX.UA запустили анонимный файлообменник FEX.NET

Команда файлообменника EX.UA, который прекратил свою работу в конце 2016 года, сообщила о запуске сервиса анонимного обмена файлами, получившего название FEX.NET (File EXchange Network). Новый проект также позволяет хранить свои файлы онлайн, но теперь доступ к ним могут получить только те пользователи, у которых есть ключ доступа, состоящий из набора цифр. При загрузке новых файлов ключ генерируется автоматически и его можно отправить человеку, для которого предназначены файлы. Загружать информацию можно в любом формате и размере, но теперь она будет хранится на серверах только 7 дней.

Команда проекта сообщила, что для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1$ за 1 ТБ в месяц. Зарабатывать FEX.NET, судя по всему, планирует на рекламе, как и EX.UA. По крайней мере, на сайте сервиса пока нет никакой информации о платных учётных записях.

Владельцы почтовых ящиков на EX.UA также получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа.

Запуск нового проекта его создатели прокомментировали следующим образом: