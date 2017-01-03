SpaceX наконец завершила расследование, назвала причину сентябрьского взрыва Falcon 9 и назначила дату нового запуска

Компания SpaceX наконец опубликовала результаты расследования аварии ракеты Falcon 9, которая взорвалась во время испытаний двигателя 1 сентября 2016 года.

Причиной взрыва названо скопление жидкого кислорода в оболочке одного резервуаров со сжатым под высоким давлением гелием в кислородном баке второй ступени ракеты. Как и говорилось изначально, кислород вступил в реакцию с композитом, которым усилена конструкция резервуара, и спровоцировал воспламенение. В частности, этому способствовала низкая температура гелия внутри контейнера.

Для предотвращения аварий в будущем SpaceX решила повысить температуру гелия и вернуться к «проверенной» процедуре загрузки гелия, которая до этого 700 раз проходила без каких-либо накладок. В конечном же итоге SpaceX планирует внести изменения в конструкцию резервуаров с гелием, которые исключат возможность повторение подобного негативного сценария в будущем и повысят безопасность в целом.

Одновременно было объявлено, что первый после осеннего взрыва запуск Falcon 9 состоится 8 января. Запуск будет осуществлен со стартового комплекса на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии. Ракета доставит на орбиту аппараты для спутниковой телефонной связи Iridium NEXT. Напомним, что изначально планировалось запустить ракету 16 декабря 2016 года, но позже было объявлено о переносе запуска на начало 2017 года.

Источник: SpaceX