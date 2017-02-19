SpaceX отложила запуск беспилотного посадочного аппарата Red Dragon на Марс до 2020 года

Компания SpaceX остается верна своим планам в отношении Марса, но признает, что нынешние сроки беспилотной миссии на Красную планету – 2018 год – являются нереальными. В связи с этим компания решила перенести сроки миссии на Марс на 2020 год. Об этом на недавней пресс-конференции, посвященной запуску Falcon 9 с исторической площадки Launch Complex 39A, сообщила президент SpaceX Гвинн Шотуэлл. К сожалению, корабль Crew Dragon для миссии Red Dragon не будет готов к 2018 году. Именно этим и обусловлен перенос.

«Изначально команда нацеливалась на 2018 год, но сейчас мы понимаем, что нам нужно больше ресурсов и времени на подготовку пилотируемых полетов в космос и разработку тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Теперь мы все больше ориентируемся на 2020 год», – сказала президент SpaceX Гвинн Шотуэлл.

Для запуска корабля Red Dragon на Марс компания планирует использовать тяжелую ракету Falcon Heavy, которая на сегодняшний день также еще не создана. Ожидается, что грузоподъемность Falcon Heavy будет вдвое выше, чем у Falcon 9, которую SpaceX использует для доставки грузов на МКС и прочих миссий.

Впервые ракета Falcon Heavy должна взлететь уже летом этого года. А первый пилотируемый полет корабля SpaceX Crew Dragon по-прежнему запланирован на май 2018 года. Предшествовать ему будет демонстрационный испытательный полет Crew Dragon в ноябре 2017 года.

Отметим, что вчера должен был состояться запуск Falcon 9 с десятой миссией снабжения МКС в рамках заключенного с NASA контракта. Однако запуск был отменен за 13 секунд до старта из-за неполадок в работе двигателя верхней ступени. Новая попытка будет предпринята уже сегодня, 19 февраля, в 16:39 по киевскому времени. Прямая трансляция на сайте NASA начнется в 15:45.

К слову, в этот раз, в числе прочего, грузовой корабль Dragon доставит на МКС супербактерию Staphylococcus aureus, устойчивую к антибиотикам. Предполагается, что микрогравитация ускоряет процесс мутации микроба. Таким образом, в условиях космоса можно предсказать, как бактерия будет мутировать на Земле, чтобы быть на шаг впереди.

Источник: Engadget, CNN и The Verge