SpaceX отложила запуск беспилотного посадочного аппарата Red Dragon на Марс до 2020 года

Компания SpaceX остается верна своим планам в отношении Марса, но признает, что нынешние сроки беспилотной миссии на Красную планету – 2018 год – являются нереальными. В связи с этим компания решила перенести сроки миссии на Марс на 2020 год. Об этом на недавней пресс-конференции, посвященной запуску Falcon 9 с исторической площадки Launch Complex 39A, сообщила президент SpaceX Гвинн Шотуэлл. К сожалению, корабль Crew Dragon для миссии Red Dragon не будет готов к 2018 году. Именно этим и обусловлен перенос.

Для запуска корабля Red Dragon на Марс компания планирует использовать тяжелую ракету Falcon Heavy, которая на сегодняшний день также еще не создана. Ожидается, что грузоподъемность Falcon Heavy будет вдвое выше, чем у Falcon 9, которую SpaceX использует для доставки грузов на МКС и прочих миссий.

Впервые ракета Falcon Heavy должна взлететь уже летом этого года. А первый пилотируемый полет корабля SpaceX Crew Dragon по-прежнему запланирован на май 2018 года. Предшествовать ему будет демонстрационный испытательный полет Crew Dragon в ноябре 2017 года.

Отметим, что вчера должен был состояться запуск Falcon 9 с десятой миссией снабжения МКС в рамках заключенного с NASA контракта. Однако запуск был отменен за 13 секунд до старта из-за неполадок в работе двигателя верхней ступени. Новая попытка будет предпринята уже сегодня, 19 февраля, в 16:39 по киевскому времени. Прямая трансляция на сайте NASA начнется в 15:45.

Next potential launch opportunity for @SpaceX @Space_Station cargo mission is 9:39am ET Sun. Live coverage at 8:45am https://t.co/tHquLv4z5X pic.twitter.com/tROHoqF07D

— NASA (@NASA) 19 февраля 2017 г.