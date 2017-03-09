SpaceX «отобрала» у «Роскосмоса» контракт на запуск испанского радиолокационного спутника наблюдения Земли PAZ

Радиолокационный спутник наблюдения Земли PAZ для испанской коммуникационной компании Hisdesat вместо российского «Роскосмоса» запустит американская компания SpaceX с помощью одной их своих ракет Falcon 9.

Первоначально этот аппарат планировалось запустить с помощью ракеты «Днепр» (конверсионная версия баллистической ракеты РС-20). Запуск должен был состояться еще в 2015 году, но его несколько раз откладывали. Контракт между испанской компанией и российской стороной заключили в том же году на выставке МАКС-2015.

В декабре 2015 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что запуск ракет «Днепр» временно приостанавливают, а отправку испанского спутника перенесли на 2016 год. Оператор запусков носителя «Космотранс» со своей стороны пообещал полное выполнение всех взятых обязательств, но коммуникационная компания Hisdesat предпочла разорвать контракт и найти другого, более ответственного исполнителя.

Источник: ТАСС