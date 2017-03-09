SpaceX «отобрала» у «Роскосмоса» контракт на запуск испанского радиолокационного спутника наблюдения Земли PAZ
Радиолокационный спутник наблюдения Земли PAZ для испанской коммуникационной компании Hisdesat вместо российского «Роскосмоса» запустит американская компания SpaceX с помощью одной их своих ракет Falcon 9.
Первоначально этот аппарат планировалось запустить с помощью ракеты «Днепр» (конверсионная версия баллистической ракеты РС-20). Запуск должен был состояться еще в 2015 году, но его несколько раз откладывали. Контракт между испанской компанией и российской стороной заключили в том же году на выставке МАКС-2015.
В декабре 2015 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что запуск ракет «Днепр» временно приостанавливают, а отправку испанского спутника перенесли на 2016 год. Оператор запусков носителя «Космотранс» со своей стороны пообещал полное выполнение всех взятых обязательств, но коммуникационная компания Hisdesat предпочла разорвать контракт и найти другого, более ответственного исполнителя.
Источник: ТАСС
- О договоренности со SpaceX испанская компания объявила на официальном сайте. Запуск спутника должен состоятся в четвертом квартале.
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- Спутник PAZ разработан и изготовлен европейской Airbus, он предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов.
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- Одновременно Hisdesat пытается через Арбитражный суд Парижа вернуть €15 млн, заплаченные российской «Космотрас» в рамках контракта по запуску спутника PAZ.