SpaceX провела успешные испытания всех трёх ускорителей тяжёлой ракеты Falcon Heavy и показала видео теста

Глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) надеется, что до конца этого года удастся совершить первый запуск ракеты тяжёлого класса Falcon Heavy. И за несколько месяцев до этого события компания провела огневые испытания всех трёх ускорителей первой ступени ракеты.

В Twitter было опубликовано сообщение об успешном проведении тестов всех трёх ускорителей, дополненное коротким видеороликом испытания. Отметим, в мае этого года проходили огневые испытания главного и боковых двигателей Falcon Heavy по отдельности.

Falcon Heavy’s 3 first stage cores have all completed testing at our rocket development facility in McGregor, TX → https://t.co/GJu23QdZRK pic.twitter.com/ivVXPhWu0u — SpaceX (@SpaceX) 2 сентября 2017 г.

Falcon Heavy является более крупной ракетой, чем запускаемые в настоящее время Falcon 9. Фактически, первая ступень Falcon Heavy представляет собой конструкцию из трёх ускорителей ракеты Falcon 9, а каждый ускоритель имеет по 9 жидкостных ракетных двигателей Merlin 1D. Суммарно при запуске 27 двигателей Мерлин 1D должны создавать тягу 22819 кН на уровне моря и 2 681 кН в вакууме. Согласно расчётам, ракета Falcon Heavy сможет доставлять до 63,8 т груза на низкую опорную орбиту, до 26,7 т на геопереходную орбиту, до 16,8 т на Марс и 3,5 т на Плутон.

Первый запуск Falcon Heavy переносился уже несколько раз. Ещё в 2011 году Илон Маск заявил, что запуск ракеты запланирован на 2013 год. Если всё пойдёт по плану, то долгожданный старт может состояться в ноябре 2017 года.

Источник: The Verge