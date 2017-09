SpaceX провела успешные испытания всех трёх ускорителей тяжёлой ракеты Falcon Heavy и показала видео теста

Глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) надеется, что до конца этого года удастся совершить первый запуск ракеты тяжёлого класса Falcon Heavy. И за несколько месяцев до этого события компания провела огневые испытания всех трёх ускорителей первой ступени ракеты.

В Twitter было опубликовано сообщение об успешном проведении тестов всех трёх ускорителей, дополненное коротким видеороликом испытания. Отметим, в мае этого года проходили огневые испытания главного и боковых двигателей Falcon Heavy по отдельности.

Falcon Heavy’s 3 first stage cores have all completed testing at our rocket development facility in McGregor, TX → https://t.co/GJu23QdZRK pic.twitter.com/ivVXPhWu0u

— SpaceX (@SpaceX) 2 сентября 2017 г.