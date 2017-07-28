SpaceX стала четвертой по рыночной стоимости технологической компанией в США, запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy намечен на ноябрь

На этой неделе SpaceX закрыла очередной раунд финансирования, в рамках которого привлекла $351 млн инвестиций. Список инвесторов не раскрывается, но важно другое: в результате оценка компании Илона Маска достигла $21,2 млрд, что автоматически поставило ее на четвертое место в списке самых высоко оцениваемых американских частных технологических компаний. По этому показателю SpaceX уступает только Uber ($69,8 млрд), Airbnb ($31 млрд) и Palantir ($21,3 млрд). Если смотреть в мировом масштабе, то найдутся еще две компании, которые «дороже» SpaceX: китайские Didi Chuxing ($49,9 млрд) и Xiaomi ($45,5 млрд).

Таким образом, с момента предыдущего финансового раунда в прошло году оценка SpaceX выросла почти вдвое. Тогда компания оценивалась в $14,6 млрд.

Нынешний рост финансовой оценки SpaceX указывает на уверенность инвесторов в будущем компании и достижении поставленных ею целей, включая планы касательно Марса.

Одновременно основатель и глава SpaceX Илон Маск объявил, что испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy теперь планируется на ноябрь этого года. Ранее он отмечал, что потребуется два-три месяца, чтобы доставить ракету на мыс Канаверал, а затем еще около месяца на подготовку к запуску.

Falcon Heavy maiden launch this November A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jul 27, 2017 at 6:10pm PDT

Отметим, что изначально первый запуск Falcon Heavy был запланирован на 2013 год, но сроки неоднократно сдвигались, в том числе из-за крушений ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года и в сентябре 2016 года. До нынешнего переноса в качестве ориентировочных сроков называли конец этого лета.

На недавней конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС), Маск предупредил о высокой вероятности того, что ракета не достигнет орбиты. В частности, он сказал, что запуск будет считаться успешным, если ракета не взорвется сразу после старта. Там же было сказано об отказе от реактивной посадки Dragon 2 и предстоящем анонсе обновленных планов по колонизации Марса.

Нынешний рост оценки SpaceX произошел за день до того, как другое предприятие Маска готовится отметить важную веху. Само собой, речь о компании Tesla и сегодняшней торжественной презентации предназначенного для широкой аудитории электромобиля Tesla Model 3.

Источник: The Verge и Engadget