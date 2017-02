SpaceX успешно испытала сохраненную ступень Falcon 9 с первой посадки на морскую платформу

SpaceX по известным причинам не смогла повторно запустить уже летавшую ракету Falcon 9 в прошлом году, как планировала изначально, но сейчас компания Илона Маска уже очень близка к достижению этой цели.

На днях компания успешно провела первые статические огневые испытания двигателей исторической первой ступени Falcon 9 – той самой, которую компания успешно посадила на морскую платформу в апреле прошлого года. Испытания прошли на испытательном полигоне SpaceX в МакГрегор, Техас. На официальных страничках Twitter в Instagram компания опубликовала фотографию, снятую во время испытаний, сообщил о том, что «готовится к повторному запуску».

Prepping to fly again — recovered CRS-8 first stage completed a static fire test at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/QEtKVJ1Jhc

— SpaceX (@SpaceX) 1 февраля 2017 г.