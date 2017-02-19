SpaceX успешно приземлила ракету Falcon 9 после запуска грузовика Dragon к МКС. Впервые использовалась площадка, с которой взлетали корабли «Аполлон» и «Спейс Шаттл»

Как и было запланировано, сегодня, 19 февраля, в 16:39 по киевскому времени SpaceX осуществила очередной успешный запуск Falcon 9: ракета-носитель вывела на околоземную орбиту грузовой космический корабль Dragon с 2,5 т полезной нагрузки. Это уже десятая подобная миссия, которую SpaceX выполнила для NASA. В настоящее время грузовик с продуктами обеспечения жизнедеятельности экипажа МКС, оборудованием для научных исследований и супербактерией успешно направляется к МКС.

Буквально сразу после, как капсула Dragon отделилась от второй ступени ракеты-носителя Dragon, первая успешно вернулась и приземлилась на площадку на мысе Канаверал. Это уже третье успешное приземление ракеты Falcon 9 на наземную площадку и восьмое (из 14 попыток) возращение в общем зачете (в пяти других случаях компания садила ракету «на воду»).

Это был первый запуск SpaceX со стартовой площадки LC-39A в принадлежащем NASA космическом центре имени Кеннеди во Флориде. В прошлом с нее производились запуски ракет «Сатурн-5», которые использовались в программе полетов на Луну «Аполлон», а также космических шаттлов. Отметим, что первоначально для этой миссии снабжения МКС планировалось использовать пусковую площадку LC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал, но она была сильно повреждена после взрыва ракеты Falcon 9, произошедшего 1 сентября прошлого года в ходе заправки второй ступени.

Как мы уже сообщали ранее, SpaceX арендовала у NASA площадку LC-39A в 2014 году на 20 лет в рамках эксклюзивного соглашения. Общая сумма сделки составила порядка $100 млн, хотя половина этой суммы ушла на модернизацию. SpaceX планирует использовать площадку LC-39A для будущих запусков ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy.

По словам Илона Маска, основные модернизации связаны с наземными системами заправки топлива. Площадка LC-39A делалась под запуски космических шаттлов с использованием в качестве топлива жидкого водорода и жидкого кислорода. Ракета SpaceX Falcon 9 также использует жидкий кислород в качестве окислителя, но в данном случае требуется охлаждение до более низких температур, нежели в случае Space Shuttle. Кроме того, Falcon 9 использует специальный вид керосина, известный как RP-1.

Капсула Dragon проведет на орбите следующие двое суток, во время которых с помощью маневровых реактивных двигателей приблизится к МКС. Затем астронавты МКС при помощи роботизированного манипулятора захватят Dragon в среду и через несколько часов присоединят его к модулю Harmony.

Теперь, когда SpaceX успешно дебютировала на стартовом комплексе 39A вполне вероятно, что в этом году нас ждет больше миссий с использованием ракет компании. Ранее SpaceX в лице своего президента Гвинн Шотуэлл пообещала запускать ракеты каждые две-три недели. Что же касается повторного запуска одной из благополучно возвращенных ракет Falcon 9, который должен был произойти еще прошлой осенью, он ожидается уже в марте этого года в рамках запуска телекоммуникационного спутника для оператора SES. Не так давно SpaceX успешно испытала сохраненную ступень Falcon 9 с первой посадки на морскую платформу, которую планируется использовать для этой миссии.

Видео посадки первой ступени:

И видеозапись трансляции запуска полностью:

Источник: The Verge