SpaceX успешно запустила третью в этом году ракету Falcon 9 со спутником связи EchoStar 23, следующий запуск станет первым с использованием сохраненной первой ступени

Компания SpaceX осуществила очередной (третий в этом году) успешный запуск Falcon 9. На сей раз ракета отправила на орбиту телекоммуникационный спутник EchoStar 23. Спутник этот довольно тяжелый (5,5 т) и выводился на орбиту высотой 35 900 км, поэтому миссия изначально не предполагала возврата первой ступени на посадочную площадку – почти все топливо ушло на запуск. Это первый запуск Falcon 9 за последние два года без возвращения первой ступени. Для следующего запуска, который состоится уже в этом месяце, компания планирует использовать ранее успешно возвращенную первую ступень.

Но вернемся к этому запуску. Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Стартовое окно открылось 16 марта в 02:00 по времени Восточного побережья США (08:00 по Киеву). Запуск планировалось осуществить в 01:35 (07:35), однако из-за погодных условий его отложили. Вообще же, эта миссия переносилась дважды. В первый раз из-за аварии прошлой осенью, которая сдвинула планы запусков SpaceX. И вот два дня назад из-за плохой погоды запуск снова пришлось перенести, хотя задержку в два дня, по большому счету, можно и не принимать в расчет. Подобное случается часто.

Источник: space.com