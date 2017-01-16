SpaceX впервые после осенней аварии запустила и посадила ракету Falcon 9

Космическая компания SpaceX, принадлежащая известному предпринимателю и инженеру-изобретателю Илону Маску, как и планировала, провела свой первый после сентябрьской аварии запуск ракеты-носителя Falcon 9, который прошел успешно. То есть, SpaceX снова в строю.

Ракета стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии 14 января в 19:54 по Киеву. А уже через 8 минут после запуска первая ступень успешно села на беспилотную платформу «Just Read the Instructions» в Тихом океане. Это уже пятое по счету успешное возвращение Falcon 9, два последних раза ракета садилась на землю.

Falcon 9 вывела на орбиту десять аппаратов спутниковой телефонной связи нового поколения Iridium NEXT для спутникового провайдера Iridium Communications. Общая сумма контракта SpaceX с Iridium Communications, который включает этот и шесть будущих запусков, – $468,1 млн.

Остается добавить, что на этот год SpaceX запланировала 27 запусков Falcon 9, что более чем втрое больше показателя прошлого года, равного восьми запускам.

Источник: techcrunch