SpaceX впервые запустила засекреченный беспилотник X-37B для ВВС США и снова посадила первую ступень на наземную площадку
Как и было запланировано, буквально только что компания SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 и посадила первую ступень на сушу в Посадочной зоне 1 (LZ-1). Это седьмая посадка на сушу из шестнадцати в общем (остальные девять успешных посадок – на морскую платформу). Как всегда, за запуском можно было наблюдать в прямой трансляции.
На сей раз ракета вывела на орбиту экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B – миссия OTV-5. Это первый запуск SpaceX для ВВС США.
Отметим, что вероятность старта оценивалась менее, чем в 50% из-за надвигающегося урагана «Ирма», но SpaceX успела провести запуск.
Ракета-носитель Falcon-9 с самолетом X-37B успешно стартовала со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал в 17:01 по киевскому времени. Спустя около две минуты после запуска первая ступень успешно отделилась, а еще приблизительно через семь минут села на площадку в Посадочной зоне 1(LZ-1).
Рассчитывать на какие-либо подробности о самой миссии OTV-5 в данном случае особо не приходится, поскольку X-37B – это засекреченный экспериментальный самолет ВВС США. Его назначение – неизвестно. Сколько времени в этот раз беспилотник X-37B проведет на орбите – тоже секрет. В прошлый раз X-37B провел на орбите более 700 дней.
В следующий раз SpaceX будет запускать Falcon 9 в следующем месяца – 4 октября, ракета будет выводить спутники для Iridium Communications. Впрочем, все больше ждут ноября, когда должен состоятся первый демонстрационный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. К слову, буквально на этой неделе SpaceX провела успешные испытания всех трёх ускорителей Falcon Heavy.
Источник: The Verge
- Самолет X-37B, который внешне напоминает космический шаттл, создается компанией Boeing по заказу для ВВС США.
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- Не считая текущего полета беспилотники X-37B запускались на орбиту четыре раза. Причем все четыре предыдущих раза X-37B доставляли на орбиту посредством ракет-носителей Atlas 5 компании United Launch Alliance. В общей сложности они провели в космосе 1880 дней.
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- Первый контракт с ВВС США компания SpaceX заключила еще в апреле 2016 года, но запуски по нем намечены лишь на 2018 год.
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- В мае SpaceX вывела на орбиту засекреченный разведывательный спутник NROL-76 для Национального управления военно-космической разведки США.