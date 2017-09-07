SpaceX впервые запустила засекреченный беспилотник X-37B для ВВС США и снова посадила первую ступень на наземную площадку

Как и было запланировано, буквально только что компания SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 и посадила первую ступень на сушу в Посадочной зоне 1 (LZ-1). Это седьмая посадка на сушу из шестнадцати в общем (остальные девять успешных посадок – на морскую платформу). Как всегда, за запуском можно было наблюдать в прямой трансляции.

На сей раз ракета вывела на орбиту экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B – миссия OTV-5. Это первый запуск SpaceX для ВВС США.

Отметим, что вероятность старта оценивалась менее, чем в 50% из-за надвигающегося урагана «Ирма», но SpaceX успела провести запуск.

Ракета-носитель Falcon-9 с самолетом X-37B успешно стартовала со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал в 17:01 по киевскому времени. Спустя около две минуты после запуска первая ступень успешно отделилась, а еще приблизительно через семь минут села на площадку в Посадочной зоне 1(LZ-1).

Рассчитывать на какие-либо подробности о самой миссии OTV-5 в данном случае особо не приходится, поскольку X-37B – это засекреченный экспериментальный самолет ВВС США. Его назначение – неизвестно. Сколько времени в этот раз беспилотник X-37B проведет на орбите – тоже секрет. В прошлый раз X-37B провел на орбите более 700 дней.

В следующий раз SpaceX будет запускать Falcon 9 в следующем месяца – 4 октября, ракета будет выводить спутники для Iridium Communications. Впрочем, все больше ждут ноября, когда должен состоятся первый демонстрационный запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. К слову, буквально на этой неделе SpaceX провела успешные испытания всех трёх ускорителей Falcon Heavy.

Источник: The Verge