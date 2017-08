SpaceX вывела на орбиту грузовик Dragon миссии CRS-12 и вновь посадила первую ступень Falcon 9 на сушу. На МКС летит суперкомпьютер HP Enterprise

Вчера, 14 августа, в 19:32 по киевскому времени со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде к МКС стартовал очередной грузовик Dragon с грузом продовольствия и научного оборудования для МКС (миссия SpaceX CRS-12).

Первая ступень Falcon 9 отработала успешно и вывела корабль на околоземную орбиту, после чего отсоединилась и примерно на восьмой минуте после старта совершила посадку на площадку LZ-1 космодрома. Как мы уже неоднократно отмечали в прошлом, процесс возврата первой ступени Falcon 9 уже успел стать обыденностью, что не может не радовать. Это уже 14-я успешная посадка Falcon 9 в общем зачете и шестая на сушу. Фрагмент видео с посадкой первой ступени Falcon 9, снятого камерой, которая была закреплена на ракете:

Вторая ступень также отработала успешно, корабль раскрыл солнечные панели и сейчас направляется к МКС. Стыковка ожидается в среду, 16 августа. Об этом говорится в твиттере SpaceX. Наблюдать за запуском можно было в прямом эфире на YouTube.

Предыдущей запуск Falcon 9 состоялся больше месяца назад. Кратковременный перерыв обусловлен временным закрытием пусковой площадки Eastern Range на Восточном побережье, который используется для проведения запусков ракет. Причиной закрытия космодрома стало плановое техобслуживание, так что никаких запусков с последней миссии снабжения МКС CRS-11 в начале июля не было.

Quick video recap of Falcon 9 launch of Dragon for its twelfth @Space_Station resupply mission. https://t.co/BNx5mVBA4c pic.twitter.com/m0R5y5V7sV

— SpaceX (@SpaceX) 14 августа 2017 г.