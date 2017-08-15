SpaceX вывела на орбиту грузовик Dragon миссии CRS-12 и вновь посадила первую ступень Falcon 9 на сушу. На МКС летит суперкомпьютер HP Enterprise

Вчера, 14 августа, в 19:32 по киевскому времени со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде к МКС стартовал очередной грузовик Dragon с грузом продовольствия и научного оборудования для МКС (миссия SpaceX CRS-12).

Первая ступень Falcon 9 отработала успешно и вывела корабль на околоземную орбиту, после чего отсоединилась и примерно на восьмой минуте после старта совершила посадку на площадку LZ-1 космодрома. Как мы уже неоднократно отмечали в прошлом, процесс возврата первой ступени Falcon 9 уже успел стать обыденностью, что не может не радовать. Это уже 14-я успешная посадка Falcon 9 в общем зачете и шестая на сушу. Фрагмент видео с посадкой первой ступени Falcon 9, снятого камерой, которая была закреплена на ракете:

Вторая ступень также отработала успешно, корабль раскрыл солнечные панели и сейчас направляется к МКС. Стыковка ожидается в среду, 16 августа. Об этом говорится в твиттере SpaceX. Наблюдать за запуском можно было в прямом эфире на YouTube.

Предыдущей запуск Falcon 9 состоялся больше месяца назад. Кратковременный перерыв обусловлен временным закрытием пусковой площадки Eastern Range на Восточном побережье, который используется для проведения запусков ракет. Причиной закрытия космодрома стало плановое техобслуживание, так что никаких запусков с последней миссии снабжения МКС CRS-11 в начале июля не было.

Quick video recap of Falcon 9 launch of Dragon for its twelfth @Space_Station resupply mission. https://t.co/BNx5mVBA4c pic.twitter.com/m0R5y5V7sV — SpaceX (@SpaceX) 14 августа 2017 г.

Что же касается нынешней миссии CRS-12, то в этот раз Dragon доставит на МКС суммарно 2,9 т полезного груза. Это и продукты обеспечения жизнедеятельности экипажа МКС и оборудование, а также научное оборудование и материалы для исследований.

Среди оборудования на борту корабля наибольший интерес вызывает суперкомпьютер, разработанный HP Enterprise, подразделением, образовавшимся после реструктуризации HP в 2015 году. Обычно все ресурсоемкие вычисления, связанные с экспериментами на МКС, проводились с помощью суперкомпьютеров на Земле, поскольку компьютеры на станции не могут похвастать достаточной мощностью. Внесение необходимых конструктивных изменений (защитные экраны от космических лучей) сильно замедляет обновления. Но с появлением новой машины, которая получила официальное название «Космический компьютер», все должно изменится. Мощность HP Enterprise, работающего под управлением ОС Linux, составляет около одного TFLOPS. Что особенно интересно, никаких защитных экранов в конструкции суперкомпьютера нет, вместо аппаратной здесь применяется программная защита. Говоря конкретнее, система сможет самостоятельно определять неблагоприятные условия для работы и реагировать на них соответствующе: снижением энергопотребления или временным отключением. Если эксперимент пройдет благополучно, то в будущем можно ожидать обновления парка компьютеров МКС более современными системами.

Ожидается, что космический корабль вернется на землю в следующем месяце, доставив со станции почти 1,4 т груза.

На календаре только середина августа, а SpaceX уже провела 11 (!) успешных запусков в этом году, тогда как за весь прошлый год было 8 успешных запусков и один неудачный, сентябрьский, когда ракета взорвалась во время испытания двигателей. Причем последние три запуска компания Илона Маска выполнила за две недели. Что же, похоже, что SpaceX держит данное ранее обещание касательно более плотного графика запусков.

Качественные фотографии с запуска уже добавлены в галерею SpaceX в Flickr.

Источник: The Verge и SpaceX