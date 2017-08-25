SpaceX вывела на орбиту первый полностью тайваньский спутник FORMOSAT-5 и довела общее число успешных посадок до 15

Вчера вечером частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска провела еще один (уже двенадцатый) успешный запуск в этом году – в 21:51 по киевскому времени с площадки SLC-4E на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с тайваньским спутником дистанционного зондирования Земли FORMOSAT-5. За запуском как обычно можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube (видеозапись ниже).

Меньше чем через три минуты после запуска первая ступень успешно отделилась (21:54), а еще приблизительно через восемь минут (22:02) она села на баржу Just Read the Instructions. Спустя еще две минуты после посадки первой ступени Falcon 9 (22:04) пришло подтверждение об успешном развертывании спутника FORMOSAT-5 на низкой околоземной орбите. Таким образом, одна и та же первая ступень дважды вывела груз в космос и села для последующего использования — теперь Falcon 9 можно официально назвать многоразовой ракетой. Это уже 15-я успешная посадка Falcon 9 в общем зачете и девятая за этот год.

Отметим, что ранее компания SpaceX дважды использовала уже летавшие первые ступени Falcon 9 и успешно возвращала их обратно. Кроме того, как мы знаем, SpaceX удалось вернуть на Землю дважды летавший к МКС корабль Dragon.

SpaceX продолжает следовать ранее данному обещанию проводить запуски с двухнедельным интервалом, предыдущий запуск Falcon 9 состоялся 14 августа – ракета вывела на орбиту грузовик Dragon миссии CRS-12. До этого был небольшой перерыв по причине закрытия пусковой площадки Eastern Range на плановое техобслуживание, но до закрытия SpaceX установила рекорд, выполнив три запуска за две недели.

Качественные фотографии с последнего запуска Falcon 9 не заставили себя долго ждать и уже доступны на странице SpaceX в Flickr.

Источник: SpaceX и The Verge