SpaceX заполучила контракт ВВС США на запуск засекреченного экспериментального самолета Boeing X-37B
Уже в августе компания SpaceX использует одну из своих ракет-носителей Falcon 9, чтобы вывести на орбиту экспериментальный орбитальный самолет Boeing X-37B. Это будет первый запуск SpaceX для ВВС США и едва ли надо говорить о том, насколько это важно для самой компании, которая только-только вышла в сегмент запусков космических аппаратов военного назначения.
О самой миссии на слушаниях в Сенате 6 июня объявила представитель ВВС Хизер Уилсон. До этого о сотрудничестве военных со SpaceX в рамках программы X-37B не сообщалось, так что неясно, когда именно был подписан контракт.
Еще большей значимости этому достижению придает тот факт, что предыдущие четыре раза X-37B запускали при помощи ракет-носителей Atlas 5 компании United Launch Alliance (ULA), совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin. До недавнего времени последняя была монополистом в сегменте военных запусков, но в прошлом году SpaceX удалось положить этому конец. То есть, для SpaceX это еще одна существенная победа над гигантом ULA.
Точная дата запуска X-37B пока объявлена не была.
Источник: The Verge
- Самолет X-37B, который внешне напоминает космический шаттл, создается компанией Boeing по заказу для ВВС США. Проект этот засекречен, поэтому о самом самолете практически ничего неизвестно, за исключением того, что существует два варианта аппарата, один из которых в мае 2017 года успешно завершил свой 700-дневный орбитальный полет.
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- Первый контракт с ВВС США компания SpaceX заключила в апреле 2016 года. Он предполагает запуск двух GPS-спутников в 2018 году.
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- В прошлом месяце SpaceX вывела на орбиту засекреченный разведывательный спутник NROL-76 для Национального управления военно-космической разведки США.