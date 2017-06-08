SpaceX заполучила контракт ВВС США на запуск засекреченного экспериментального самолета Boeing X-37B

Уже в августе компания SpaceX использует одну из своих ракет-носителей Falcon 9, чтобы вывести на орбиту экспериментальный орбитальный самолет Boeing X-37B. Это будет первый запуск SpaceX для ВВС США и едва ли надо говорить о том, насколько это важно для самой компании, которая только-только вышла в сегмент запусков космических аппаратов военного назначения.

О самой миссии на слушаниях в Сенате 6 июня объявила представитель ВВС Хизер Уилсон. До этого о сотрудничестве военных со SpaceX в рамках программы X-37B не сообщалось, так что неясно, когда именно был подписан контракт.

Еще большей значимости этому достижению придает тот факт, что предыдущие четыре раза X-37B запускали при помощи ракет-носителей Atlas 5 компании United Launch Alliance (ULA), совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin. До недавнего времени последняя была монополистом в сегменте военных запусков, но в прошлом году SpaceX удалось положить этому конец. То есть, для SpaceX это еще одна существенная победа над гигантом ULA.

Точная дата запуска X-37B пока объявлена не была.

Источник: The Verge