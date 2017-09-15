Спасибо, Cassini! И прощай. Зонд отправляется в смертельные объятия Сатурна

Как и было предначертано, сегодня, 15 сентября космический зонд Cassini завершит почти двадцатилетнюю миссию. Последний сигнал от Cassini на Землю придет в 14:55 по киевскому времени. Причем тут надо учитывать, что сигнал с зонда идет до Земли 86 минут.

В 14:00 начнется прямая трансляция финала Cassini на официальном канале NASA в YouTube.

В блоге NASA можно найти список самых важных открытий Cassini. Это многочисленные снимки, сделанные зондом, которые помогли изучить Сатурн и его спутники — Титан, похожий по своему типу на Землю, Энцелад и Япет. Также аппарат регулярно делал детальные снимки полярных сияний, вихрей и колец Сатурна. Кроме того, зондом были обнаружены океан на Энцеладе, а также 3 моря и сотни малых озёр на Титане.

На протяжении последней недели снимки Cassini собирали в Twitter, они собраны по хэштегу #CassiniGrandFinale.

Миссия Cassini началась в 1997 году. Именно тогда ракета Titan-401B вывела его в космос. Семь лет зонд летел к Сатурну и 13 лет находился на его орбите. В ходе своей миссии аппарат сделал 293 оборота вокруг Сатурна, среди которых выполнил 162 прохода вблизи его спутников и открыл 7 новых из них, передал на Землю 453 048 фотографий в составе 635 ГБ научных данных и стал источником для 3 948 научных публикаций. В данном проекте участвовало около 5 тысяч человек из 27 стран, а его общая стоимость составила $3,9 млрд: $2,6 млрд от американского агентства NASA, $500 млн от европейского ESA и $160 млн от итальянского ASI.