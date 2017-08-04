Специалист по безопасности, в одиночку остановивший вирус-вымогатель WannaCry, арестован ФБР за причастность к атаке банковского трояна Kronos
Известный британский программист и специалист по безопасности Маркус Хатчинс, который в сети больше известен под ником MalwareTech), на днях был арестован сотрудниками ФБР. В числе первых о задержании программиста сообщило издание Motherboard.
В момент задержания Хатчинс находился в Лас-Вегасе. По данным Motherboard, программист приехал в Лас-Вегас на конференцию хакеров Black Hat и Def Con, хотя на мероприятие он пришел в качестве гостя, а не докладчика, и как раз собирался возвращаться обратно домой в Лондон.
Хатчинса задержали по подозрению в причастности к созданию и распространению трояна Kronos, атаковавшего банковскую систему в 2014-2015 годах. По крайней мере, так написано в ордере на арест, выданном окружным судом штата Висконсин, и так утверждает неназванный соответчик, проходящий по этому делу вместе с Хатчинсом.
Представитель Национального британского центра кибербезопасности подтвердил арест Хатчинса, но отказался раскрывать подробности.
«Это дело касается правоохранительных органов, комментарии неуместны», — заявил он.
Друзья Хатчинса первыми заподозрили неладное, когда он проявил несвойственное молчание перед посадкой, а затем не вышел в сеть при посадке в самолет. Свой последний твит Хатчинс опубликовал незадолго до посадки на самолет, который должен был лететь домой в Лондон.
По словам друзей, Хатчинс сейчас находится в полевом офисе ФБР в Лас-Вегасе. В то же время журналистам The Verge не удалось подтвердить его точное месторасположение.
Что будет дальше, пока неизвестно, но, похоже, обвинения серьезные. Друзья и коллеги отказываются верить в то, что программист причастен к созданию вредоносной программы.
Вполне возможно, что арест Хатчинса как-то связан с недавним закрытием нелегального онлайн-магазина AlphaBay, продававшего ПО Kronos.
Также примечательно, что арест Хатчинса совпал по времени с выводом всех средств с кошельков вируса-вымогателя WannaCry.
Источник: The Verge
- Мартин Хатчинс обрел широкую известность в мае 2017 года, когда в одиночку остановил распространение вируса-вымогателя WannaCry, который за короткое время заблокировал около 75 тыс. компьютеров по всему миру, больше всего от атаки вируса пострадали медицинские учреждения Великобритании. Ущерб от атаки оценили в миллиард долларов.
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- В июне получил распространение новый вирус Petya, который использовал аналогичную уязвимость в Windows и нанес серьезный урон украинским компаниям различных сфер деятельности, включая банковскую и энергетическую.