Специалист по безопасности, в одиночку остановивший вирус-вымогатель WannaCry, арестован ФБР за причастность к атаке банковского трояна Kronos

Известный британский программист и специалист по безопасности Маркус Хатчинс, который в сети больше известен под ником MalwareTech), на днях был арестован сотрудниками ФБР. В числе первых о задержании программиста сообщило издание Motherboard.

В момент задержания Хатчинс находился в Лас-Вегасе. По данным Motherboard, программист приехал в Лас-Вегас на конференцию хакеров Black Hat и Def Con, хотя на мероприятие он пришел в качестве гостя, а не докладчика, и как раз собирался возвращаться обратно домой в Лондон.

Хатчинса задержали по подозрению в причастности к созданию и распространению трояна Kronos, атаковавшего банковскую систему в 2014-2015 годах. По крайней мере, так написано в ордере на арест, выданном окружным судом штата Висконсин, и так утверждает неназванный соответчик, проходящий по этому делу вместе с Хатчинсом.

Представитель Национального британского центра кибербезопасности подтвердил арест Хатчинса, но отказался раскрывать подробности.

«Это дело касается правоохранительных органов, комментарии неуместны», — заявил он.

Друзья Хатчинса первыми заподозрили неладное, когда он проявил несвойственное молчание перед посадкой, а затем не вышел в сеть при посадке в самолет. Свой последний твит Хатчинс опубликовал незадолго до посадки на самолет, который должен был лететь домой в Лондон.

По словам друзей, Хатчинс сейчас находится в полевом офисе ФБР в Лас-Вегасе. В то же время журналистам The Verge не удалось подтвердить его точное месторасположение.

Что будет дальше, пока неизвестно, но, похоже, обвинения серьезные. Друзья и коллеги отказываются верить в то, что программист причастен к созданию вредоносной программы.

Вполне возможно, что арест Хатчинса как-то связан с недавним закрытием нелегального онлайн-магазина AlphaBay, продававшего ПО Kronos.

Также примечательно, что арест Хатчинса совпал по времени с выводом всех средств с кошельков вируса-вымогателя WannaCry.

Источник: The Verge