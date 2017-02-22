Специалисты Disney Research разработали новую технологию беспроводной передачи энергии – до 1900 Вт с КПД 45-95% в пределах одной комнаты

Ученые исследовательского центра Disney Research представили новый метод беспроводной передачи энергии — при этом он столь же прост в использовании, как и «вездесущий» Wi-Fi.

Детали изобретения были опубликовали в научном журнале PLOS ONE. Предложенная исследователями технология получила название «квазистатический резонанс в полости» (quasistatic cavity resonance, QSCR). Ее работа основывается на безопасной для человека передаче энергии в замкнутом пространстве с помощью однородного магнитного поля.

Во ходе экспериментальной демонстрации в специально созданной из алюминиевых конструкций комнате размером 5х5 метров — включая медный столб посередине — ученым удалось передать до 1,9 киловатт энергии (сообщается, что ее бы хватило для ускоренной зарядки батарей целого электрокара или, например, для одновременной зарядки 320 мобильных устройств). КПД установки при этом колебался от 40% до 95%.

Отмечается, что технология QSCR масштабируема и может быть использована как в уютной домашней гостиной, так и в гараже или большом складе. Правда, с увеличением площади резонансной камеры понадобится большее количество медных столбов.

А вот наличие металлических стен, подчеркивают ученые, в принципе необязательно. Для беспроводной зарядки также подойдут, например, модульные панели из токопроводящих материалов или же просто стены, покрытые токопроводящей краской.

Особое внимание ученые мужи уделили вопросам безопасности, заверив, что их способ передачи энергии по воздуху не представляет никакой угрозы для здоровья человека и любых других живых существ.

«Наш инновационный метод делает электрический ток таким же вездесущим, как и Wi-Fi. — говорит ведущий научный специалист исследовательской лаборатории Disney Алансон Сэмпл. — Он открывает дорогу для дальнейших разработок в сфере робототехники, ранее ограниченных емкостью батарей».

По словам ученых, их технология не дорогостоящая и может быть легко налажена на коммерческий выпуск. Однако о том, как скоро QSTR появится на рынке, исследователи деликатно умолчали.

Источники: CDRinfo, nplus1