Специалисты IHS подсчитали, что смартфон Samsung Galaxy S8 обходится при производстве значительно дороже моделей Galaxy S7 и S7 Edge

Специалисты аналитической компании IHS Markit выполнили собственную «виртуальную разработку» нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Для них интерес представляла стоимость его компонентов.

Как сказано в пресс-релизе, предварительная оценка показала, что все компоненты Samsung Galaxy S8 с 64 ГБ флэш-памяти стоят $301,6. Добавив еще расходы на сборку, оцениваемые в $5,9, аналитики пришли к выводу, что выпуск одного экземпляра Samsung Galaxy S8 с 64 ГБ флэш-памяти обходится Samsung в $307,50. Как известно, в рознице модель с 64 ГБ флэш-памяти стоит около $720.

Эксперты обращают внимание, что затраты на изготовление одного экземпляра флагманского смартфона южнокорейской компании ощутимо превышают оцененные в прошлом теми же специалистами IHS Markit затраты на изготовление прошлогодних моделей Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Говоря точнее, выпуск одного Samsung Galaxy S8 обходится производителю на $43,34 дороже, чем выпуск одного Galaxy S7 и на $36,29 дороже, чем Galaxy S7 Edge.

На сайте IHS Markit есть таблица, где указана стоимость каждого компонента Samsung Galaxy S8. Примечательно, что все наиболее дорогостоящие компоненты Galaxy S8, включая 5,77-дюймовый дисплей AMOLED со встроенной сенсорной панелью, процессор Exynos 8895, микросхемы оперативной и флэш-памяти, южнокорейский производитель выпускает самостоятельно. Суммарно эти компоненты оцениваются IHS Markit в $171 или 57% общей суммы.

Отдельно IHS Markit отмечают вдвое более высокий объем ОЗУ (4 ГБ) и флэш-памяти (64 ГБ) по сравнению с Galaxy S7 и iPhone 7. Как известно, в последнее время цены на память растут из-за повышенного спроса. Также они выделяют аккумулятор стоимостью $4,50. Его емкость составляет 3000 мА·ч, что ощутимо меньше, чем у Galaxy S7 Edge, где установлена батарея на 3600 мА·ч. Но, как мы уже писали в нашем обзоре Galaxy S8, после проблем с Note7 компания Samsung не только стала более тщательно тестировать устройства, увеличив количество тестов, но и отказалась от практики «сверхагрессивной» компоновки, когда максимально емкий аккумулятор упаковывают в максимально компактный корпус.

Надо ли лишний раз упоминать, что о полноценной себестоимости в данном случае речь не идет, ведь IHS Markit не учитывает затраты на НИОКР, разработку ПО, распространение и сбыт. Такой информацией может владеть только компания, которая, собственно, и выпускает устройство.

Источник: IHS Markit