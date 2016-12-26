Специалисты Intel сделали важный шаг на пути к масштабируемым квантовым компьютерам с миллионами кремниевых кубитов

У Intel есть специальная группа инженеров, которая базируется в Портленде, штат Орегон, и занимается разработкой новых аппаратных решений в области квантовых вычислений. Их конечной целью является разработка технологии кремниевых кубитов, которая ляжет в основу будущих масштабируемых квантовых компьютеров. Разработка проекта ведется совместно с голландскими специалистами Квантового научно-исследовательского института QuTech Технологического университета Дельфта в рамках выделенного в прошлом году гранта на общую сумму $50 млн. Похоже, совместная работа исследователей начала приносить первые плоды. Как утверждается, ученым удалось разработать технологию, которая позволяет наносить слой ультрачистого кремния, необходимого для создания квантового компьютера, на обычные кремниевые пластины, используемые для производства полупроводниковой продукции.

Подход Intel к разработке технологии кремниевых кубитов явно выделяется на фоне усилий остальных технологических компаний и научно-исследовательских групп, занимающихся разработкой базовых компонентов, необходимых для создания квантового компьютера. Пока другие размениваться на мелочи, создавая прототипы систем на основе сверхпроводников, состоящие всего из нескольких кубитов, Intel играет по-крупному, вынашивая идею создания полноценного и универсального квантового компьютера, насчитывающего тысячи или даже миллионы кубитов.

Не так давно Джим Кларк, возглавляющий данное направление компании Intel, выразил уверенность в том, что именно технология кремниевых кубитов ляжет в основу первых коммерческих квантовых систем. Интересно, что при этом у Intel есть исследовательские проекты по сверхпроводниковым кубитам. В качестве одного из аргументов в пользу своего утверждения, что в конечном итоге кремниевые кубиты будут предпочтительнее своих сверхпроводниковых аналогов, Кларк называет имеющиеся опыт и оборудование, которое используется для производства обычных процессоров, содержащих миллиарды одинаковых транзисторов. Именно эти два фактора, по мнению Кларка, будут способствовать быстрому совершенствованию и наращиванию мощности систем, построенных на основе технологии кремниевых кубитов.

Суть технологии кремниевых кубитов Intel сводится к считыванию спина отдельного электрона, пойманного в ловушке, представляющей собой модифицированный полевой транзистор.

«Опыт в создании лучших транзисторов добавляет уверенности, что в будущем, немного изменив структуру [очевидно транзистора – прим. ред.] и использовав новые материалы, мы сможем предложить лучшие в своем классе кубиты», – отметил Джим Кларк.

Еще один довод в пользу технологии кремниевых кубитов – более высокая надежность по сравнению со сверхпроводниковыми аналогами. Впрочем, все кубиты (независимо от типа) являются «проблемными», по крайней мере при нынешнем зачаточном состоянии рынка квантовых компьютеров, поскольку используют для хранения данных принципы, основанные на очень чувствительных квантовых эффектах.

Источник: nextbigfuture