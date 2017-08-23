Специалисты ISSP Labs заявили о новой волне кибератак с использованием бухгалтерского ПО

Появляется все больше свидетельств подготовки новой массированной кибератаки против украинских компаний по аналогии с той, когда использовался вирус-шифровальщик Petya. Вслед за предупреждениями IT-экспертов Octava Capital и «ИТ-Интегратор» уже с заявлением о новой атаке через бухгалтерское ПО выступили специалисты компании ISSP Labs, занимающейся вопросами информационной безопасности. В частности, они заявили, что 22 августа началась новая волна кибератак с использованием официального сайта компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium.

«При мониторинге вирусной активности была обнаружена рассылка, в которой был идентифицирован интересный образец. Файл с названием «док.zip» загружается вместе с полученным электронным письмом, которое открывает жертва, и является текстовым файлом со скриптом на языке JavaScript», – сообщают эксперты ISSP.

По словам ISSP Labs, скрипт является загрузчиком, основная задача которого скачать и запустить исполняемый файл (модуль) load.exe, который становится окном для злоумышленников. Вредоносное ПО собирает информацию о компьютере жертвы с последующей отправкой создателям. Этот же файл ждет инструкций от злоумышленников на установку дополнительных модулей. Они превращают компьютер жертвы в желаемый для хакеров инструмент (это может быть бэкдор, через который злоумышленники могут проникать в инфраструктуру, минуя средства защиты; кейлогер, который будет собирать информацию о нажатых клавишах и отправлять ее командным центрам; сканнер, который будет собирать информацию о захватываемой инфраструктуре и много другое).

Отметим, что официальный сайт программного комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium, находящийся по адресу cfm.com.ua, на данный момент заблокирован администратором хостинг-провайдера Besthosting.

Эксперты ISSP Labs предполагают, что зафиксированная ими активность хакеров – первая «ласточка» подготовки полномасштабной кибератаки перед праздниками».

Напомним, что атака вирусом Petya A произошла 27 июня, накануне дня Конституции Украины, а основным распространителем вируса стало бухгалтерское ПО M.E.doc. Заместитель главы президентской администрации Дмитрий Шимкив заявил, что от кибератаки вируса-шифровальщика Petya.A пострадало приблизительно 10% компьютеров в Украине.

Источник: ISSP Labs