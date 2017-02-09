Специалисты JDI создали прозрачный дисплей с коэффициентом светопропускания 80%

Специалисты Japan Display Inc (JDI) создали прозрачный дисплей с очень высоким коэффициентом пропускания света в 80%. Разработка хорошо подходит для приложений дополненной или смешанной реальности.

В выключенном состоянии это обычная прозрачная панель, напоминающая слегка тонированное стекло, а во включенном на экране отображаются цветные изображения.

Столь высокого значения коэффициента светопропускания удалось достичь за счет применения новой структуры без поляризационного и цветного фильтров. Модели предыдущего поколения с этими фильтрами характеризовались прозрачностью всего 10-30%.

По всей видимости, в данном случае речь идет о ЖК-панели, хотя JDI этого прямо не указывает. Прототип созданного специалистами компании прозрачного дисплея имеет размер 4 дюйма по диагонали и разрешение 300х300 пикселей (117 PPI).

По словам JDI, для изготовления прозрачных дисплеев технология LCD подходит больше, чем OLED. Прозрачность дисплеев OLED не превышает 45%. Кроме того, прозрачные дисплеи OLED проигрывают своим аналогам, выполненным по технологии LCD, по коэффициенту светопропускания.

Источник: cdrinfo