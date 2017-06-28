Специалисты Symantec предложили простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya

Специалисты компании Symantec опубликовали рекомендации по защите компьютеров от заражения вирусом-вымогателем Petya, который 27 июня атаковал компании в Украине и по всему миру.

В момент атаки вирус Petya ищет файл C:\Windows\perfc. Если такой файл на компьютере уже есть, то вирус заканчивает работу без заражения. Поэтому предлагается создать такой файл самостоятельно.

Чтобы создать такой файл для защиты от Petya можно использовать обычное приложение «Блокнот». Причем разные источники советуют создавать либо файл perfc (без расширения), либо perfc.dll. Специалисты также советуют сделать файл доступным только для чтения, чтобы вирус не мог внести в него изменения.

Источник: УНИАН