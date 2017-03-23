«Спокойствие, никакого взлома не было»: Apple отреагировала на угрозы хакеров удалить данные с миллионов iPhone

Компания Apple отреагировала на недавние заявления хакерской группировки Turkish Crime Family о взломе сотен миллионов аккаунтов iCloud. В официальном заявлении Fortune пресс-служба Apple полностью опровергла эту информацию, сообщив, что ни одна из служб компании – ни iCloud, ни Apple ID – не подвергалась взлому.

В Apple выдвинули предположение, что адреса электронной почты и пароли, которые хакерами использовали ради наживы, относятся к старым взломам сторонних служб, и настоятельно порекомендовала пользователям включить двухфакторную аутентификацию, где это возможно, устанавливать надежные пароли и не использовать одни и те же пароли для нескольких сервисов.

Кроме того, Apple отметила, что пристально следит за iCloud и «постоянно отслеживает попытки получения несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей», одновременно тесно сотрудничая с правоохранительными органами для установления личностей взломщиков.

Источник: Fortune