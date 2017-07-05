Тайваньский производитель электронных изделий Pegatron, работающий на условиях ODM, в последнее время фиксирует снижение заказов на сборку смартфонов и ноутбуков. Об этом сообщает Digitimes, традиционно ссылаясь на тайваньских представителей цепочки поставок электронных компонентов.

Интерес здесь вызывает не столько факт снижения заказов, сколько сама причина весьма неблагоприятной для производителя тенденции. На самом деле факторов здесь несколько: первый – компания Apple еще не выпустила смартфоны iPhone следующего поколения, второй – спрос на устройства Microsoft Surface оказался ниже ожидаемого.

Поскольку спрос на продукты Microsoft Surface сильно подорван аналогичными предложениями со стороны конкурирующих компаний первого эшелона, софтверный гигант проявил здоровый консерватизм и заказал меньше, чем первоначально надеялись в Pegatron. И хотя недавно Microsoft выпустила относительно доступную модель Surface Laptop в надежде на улучшение продаж, она найдет отражение в финансовых результатах Pegatron только к концу этого квартала, считают отраслевые источники.

Между тем, другой тайваньский сборщик Arima Communications фиксирует снижение заказов на сборку смартфонов от Asustek Computer. От официальных комментариев касательно снижения объема заказов в обеих компаниях отказались.

В конце прошлого месяца вице-председатель Pegatron Джейсон Чен заявлял, что финансовые показатели компании по итогам второго полугодия 2017 года точно не будут ниже, чем в аналогичном периоде годом ранее и, скорее всего, даже удастся показать рост.

Источник: Digitimes