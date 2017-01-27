Square Enix совместно с Marvel выпустят серию игр о Мстителях, опубликован первый тизер

Компании Square Enix и Marvel Entertainment объединили усилия с целью выпустить несколько игр в рамках франшизы The Avengers (Мстители). Также они представили первый тизерный ролик, из которого можно сделать вывод, что мстители очередной раз встретились с грозным соперником.

В ролике демонстрируются хаотично разбросанные атрибуты основных героев: молот Тора, перчатка Железного Человека, Щит Капитана Америка. Чтобы противостоять угрозе, Мстителям нужно снова собраться. Больше пока ничего не известно о новых играх о Мстителях. Square Enix намерена поделиться подробностями о новых проектах лишь в 2018 году. Напомним, на 4 мая 2018 года запланирована премьера очередного фильма о приключениях Мстителей – «Мстители: Война бесконечности. Часть 1». Вероятно, релиз первой из серии игр будет приурочен к этому событию.

Фактической разработкой новых проектов займутся студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Ранее они занимались такими играми как Tomb Raider, Thief и Deus Ex.

Источник: polygon