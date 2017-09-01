США инвестируют в украинскую ветроэнергетику около $400 млн

Как сообщает Урядовий портал, президент Корпорации частных зарубежных инвестиций Рей Вошберн (OPIC) заявил о намерении инвестировать в постройку объектов ветроэнергетики в южных областях Украины, в частности, в Запорожской области, около $400 млн. К сожалению, глава OPIC не уточнил на какие сроки рассчитаны эти инвестиции.

Инвестиции в развитие сегмента ветроэнергетики стали одной из тем, касающихся будущего энергетики Украины, обсуждаемых в рамках недавней встречи Вошберна с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В рамках первого визита в Украину новоиспеченный глава OPIC, вступивший в должность только в прошлом месяце, обозначил направления и проекты, которые наиболее интересны американскому фонду. Помимо упомянутой ветроэнергетики это также развитие малого и среднего предпринимательства, сотрудничество с государственным энергохолдингом «Энергоатом», модернизация подвижного состава государственного оператора железнодорожных перевозок «Укрзалізниця».

«Проекты по поддержке малого и среднего бизнеса уже начаты. Другие инициативы находятся на финальных стадиях переговоров», – сказал Рей Вошберн.

Он также отметил, что объем финансирования проектов с «Энергоатомом» составит не менее $250 млн. Отдельное внимание будет уделено проектам в секторе портовой инфраструктуры и организации поставок энергоресурсов, в частности, угля, из США.

«США хотят видеть Украину экономически сильной, развитой страной», — заключил глава OPIC.

Источник: КМУ