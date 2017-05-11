США планируют запретить перевозку ноутбуков в салонах самолётов и для рейсов из Европы, но при этом возникают новые риски

Несколько месяцев назад в США был введён запрет на перевозку в салонах самолётов ноутбуков и другой крупной электронной техники (крупнее смартфонов) для рейсов из восьми исламских стран. Но этого властям показалось недостаточно. Аналогичный запрет планируется ввести и на рейсы, прибывающие в США из Европы.

Министерство национальной безопасности США заявляет, что окончательное решение относительно ограничения перевозки электронных устройств в салонах самолётов пока не принято. При этом ведомство продолжает оценивать угрозы и будет вносить изменения в правила перевозки по мере необходимости. В то же время ресурс The Daily Beast уверяет, что официальное заявление о внедрении ограничений на европейские рейсы будет сделано уже в четверг.

Власти опасаются, что под видом ноутбуков и другой электроники террористы могут проносить в салоны самолётов взрывные устройства. Чтобы не допустить этого, и планируется внедрить запрет на перевозку такой электроники в салонах самолётов. Вместо этого электронные устройства будет необходимо сдавать в багаж. Но в таком случае возникают новые опасения. Устройства с литий-ионными аккумуляторами окажутся в багажном отсеке самолёта без надзора. В случае воспламенения батареи никто не сможет потушить возникший пожар. В 2016 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) зафиксировало 33 случая воспламенения устройств потребительской электроники в салонах самолётов во время полёта (это только те случаи, о которых известно управлению). В трёх случаях загорелись ноутбуки, в двух случаях – планшеты.

Два наиболее серьёзных инцидента произошло на рейсах авиакомпании Delta, и оба они связаны с возгоранием ноутбуков.

15 января 2016 года во время перелёта из Миннеаполиса в Атланту незадолго до посадки огонь вспыхнул в сумке, размещённой в потолочном багажном отсеке. При этом произошло сильное задымление салона, и пассажиры вынуждены были открыть запасные выходы над крыльями, после чего персонал на рампе помог им сбежать прямо с крыльев. Бортпроводники использовали газовые и водные огнетушители для тушения пожара, который возник в двух ноутбуках.

3 декабря 2016 года пожар вспыхнул потолочном багажном отсеке при перелете из Гонолулу в Атланту. Экипаж использовал 3 газовых огнетушителя и 2 водных огнетушителя для тушения пожара, возникшего в ноутбуке. Оставшуюся часть полёта ноутбук провёл в холодильнике со льдом и находился под постоянным контролем.

Если новые ограничения будут утверждены, то ноутбуки будут перевозиться в багажных отделениях самолётов. Там доступны лишь автоматические галоновые (газовые) системы тушения пожаров. Однако проведённые Отделом пожарной безопасности FAA в 2015 году тесты продемонстрировали низкую эффективность при тушении пожаров, возникших в результате воспламенения литий-ионных батарей. Более того, панели грузового отсека, призванные сдерживать распространение огня, фактически были уничтожены взрывом во время таких тестов, что вызывает риск разрушения самолёта при попытке тушения пожара, возникшего при воспламенении литий-ионных батарей.

Источник: thedailybeast