США сняли запрет на провоз ноутбуков и планшетов на авиарейсах из Дубая и Стамбула

По данным авиакомпаний Emirates и Turkish Airlines, американские власти отменили действие запрета на провоз ноутбуков и других крупных электронных устройств в салоне рейсов, вылетающих из Дубая и Стамбула.

В сообщении Reuters пресс-секретарь Emirates Airlines отметил, что действие запрета провоз ноутбуков и других крупногабаритных электронных устройств рейсах из Дубая было отменено после того, как авиакомпания внедрила новые меры безопасности, принятые Министерством обороны США на прошлой неделе. Авиакомпания Turkish Airlines объявила об снятии ограничений на своей официальной странице в Twitter во вторник, 4 июля. Одновременно генеральный директор авиаперевозчика Билал Экси заявил, что рассчитывает на отмену запрета и для рейсов в Великобританию.

Новый протокол безопасности США требует более строгого контроля за пассажирами и провозимой ими электроникой, а также мер, нацеленных на предотвращение злонамеренных действий штатного персонала.

Отметим, что в прошлое воскресенье Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways сообщила об отмене запрета на пронос электронных устройств в салон самолетов на рейсах, вылетающих в США из международного аэропорта Абу-Даби. Соответствующее решение было принято после успешного прохождения проверки на наличие необходимых мер безопасности в международном аэропорту Абу-Даби, где Etihad является национальным перевозчиком.

Власти ОАЭ неоднократно подвергали введенный США запрет жесткой критике, поскольку его введение привело к существенному снижению спроса на рейсы по американскому направлению. В мае авиакомпания сообщила о снижении годовой прибыли на 82%, обвинив в этом эти самые ограничения.

Во вторник, 4 июля, флагманская авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines заявила о том, что к 19 июля должны быть сняты ограничения на провоз ноутбуков на борту самолетов, вылетающих в США из Джидды и Эр-Рияда. Однако Reuters, ссылаясь на заявления представителей власти США, пишет, что пока слишком рано говорить об этом, поскольку неясно, пройдет ли авиакомпания проверку на соответствие новым правилам безопасности.

Источник: The Verge