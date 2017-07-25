Стала доступна версия Android O Developer Preview 4, финальная версия ожидается в следующем месяце

Компания Google выпустила четвёртую и последнюю предварительную версию мобильной операционной системы Android O (также известную как Android 8.0.0 ) Developer Preview. Таким образом, появление финальной версии ожидается уже в следующем месяце.

Версия Android O Developer Preview 4 также имеет статус сборки Release Candidate. Она включает все запланированные новшества операционной системы, последние исправления ошибок и оптимизации, а также API для разработчиков. Благодаря этому разработчики мобильных приложений уже могут начинать финальное тестирование своих продуктов на совместимость с Android O. И уже к моменту официального релиза финальной версии Android 8.0.0 они смогут представить обновлённые приложения.

Установить последнюю версию ОС Android O Developer Preview 4 могут участники программы Android Beta Program с соответствующими зарегистрированными устройствами. OTA-обновление должно стать доступным на устройствах на протяжении нескольких ближайших дней. Или же можно не ждать, а вручную установить образ системы. Как и ранее, доступными для установки тестовой версии Android O являются мобильные устройства Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel C и Nexus Player.

Источник: gsmarena