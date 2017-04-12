Стали известны характеристики смартфона Oppo R11

В базе данных теста GFXBench появилась информация о технических характеристиках нового смартфона Oppo R11.

Устройство оснащено 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. По слухам, будет дополнительно выпущена модификация Plus с 6-дюймовым дисплеем. Также сообщается о наличии 8-ядерного процессора Qualcomm с частотой 2,2 ГГц (это может быть чип Snapdragon 660 или Snapdragon 653), дополненного GPU Adreno 510. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ.

На задней панели расположена 16-мегапиксельная камера с автофокусом. Предыдущие слухи свидетельствовали, что основная камера может быть двойной. На лицевой панели расположен 20-мегапиксельный сенсор. Обе камеры ограничены съёмкой видео в Full HD разрешении. В качестве операционной системы используется версия Android 7.1.

Ожидается, что официальная презентация смартфона Oppo R11 состоится в июне.

Источник: gsmarena