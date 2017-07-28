Стали известны некоторые характеристики процессоров Samsung Exynos 9610 и 7885

Ресурс GSMarena поделился некоторыми техническими характеристиками готовящихся к выпуску мобильных процессоров Samsung Exynos 9610 и Exynos 7885.

Согласно имеющейся информации, система-на-чипе Exynos 9610 изготавливается по нормам 10-нанометрового технологического процесса и содержит 8 вычислительных ядер, которые объединены в два кластера: 4 ядра Cortex-A73 и 4 ядра Cortex-A53. Максимальная рабочая частота чипа для производительных ядер Cortex-A73 составляет 2,4 ГГц. Также в наличии имеется GPU Mali-G71. Exynos 9610 – это не топовый чипсет. Место флагмана уготовано модели Exynos 9810, которая будет использоваться для нового смартфона Galaxy S9. Соответственно, на базе процессора Exynos 9610 будут выпускать предтоповые смартфоны.

Процессор Exynos 7885 также является 8-ядерным чипом, но формула размещения вычислительных ядер выглядит иначе. В данном случае применяется 2 ядра Cortex-A73 и 6 ядер Cortex-A53. Максимальная работчая частота ограничена на значении 2,1 ГГц. Устройство также несёт на борту графическое решение Mali-G71. Ещё одним отличием этой модели является использование 14-нанометрового производственного процесса (хотя сначала речь шла о 10-нанометровой технологии). Предполагается, что данный чипсет ляжет в основу смартфона Galaxy A7 (2018).

Источник: GSMarena