Стали известны основные технические характеристики смартфона Moto G5

В Бразилии засветился смартфон Moto G5, он уже прошёл сертификацию в местном регулирующем органе и, вероятно, скоро официально поступит в продажу.

Согласно имеющейся информации, смартфон Moto G5 (номер модели XT1672) содержит 5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 430 и 2 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища составляет 32 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти формата microSD. На задней панели расположена основная камера на базе 13-мегапиксельного сенсора. На лицевой панели доступна 5-мегапиксельная камера. Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi a/g/b/n и Bluetooth 4. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 2800 мАч. В качестве ОС используется версия Android 7.0 Nougat.

Информация о сроках официального релиза и примерной цене смартфона Moto G5 пока не сообщается.

Источник: gsmarena