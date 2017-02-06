Стали известны подробности о процессорах Xiaomi Pinecone, старшая модель будет производиться по нормам 10 нм

Во время появления слухов о технических характеристиках смартфона Xiaomi Mi 5C говорилось, что это устройство может получить процессор собственной разработки. Этот чип под названием Pinecone поступит на рынок в этом году и будет доступным в двух версиях.

Уже упомянутый смартфон Xiaomi Mi 5C получит младшую модификацию Pinecone V670, которая включает восемь вычислительных ядер Cortex-A53 (упоминается два кластера по четыре ядра, частота не уточняется) и GPU Mali-T860 MP4 с частотой 800 МГц. Чип изготавливается по нормам 28-нанометрового технологического процесса и в плане производительности сопоставим с процессором Snapdragon 808.

Более производительная версия Pinecone V970 появится в четвёртом квартале этого года. Она включает четыре ядра Cortex-A73 и четыре ядра Cortex-A53. Рабочая частота составит от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц. В данном случае применяется более производительное графическое решение Mali G71 MP12 с частотой 900 МГц. Этот чип может производиться по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Он предназначен для применения в топовых мобильных устройствах Xiaomi Mi 6s и Mi Note 3.

Источник: gizmochina