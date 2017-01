Стали известны точные размеры и модельные номера смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus (+ реальное фото младшей модели)

Источник опубликовал «эксклюзивные» данные касательно точных размеров грядущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Эти данные он получил от производителя чехлов, которые ранее присылал ему сгенерированные средствами компьютерной графики трехмерные изображения смартфона Samsung Galaxy S8.

Итак, старшая и более крупная модель Samsung Galaxy S8 Plus заключена в корпус размерами 152,38х78,51х7,94 мм. По высоте и ширине грядущий Samsung Galaxy S8 Plus превосходит текущую модель Galaxy S7 Edge, что хорошо видно на изображении выше. Но это и неудивительно, с учетом более крупного экрана. У Galaxy S7 Edge диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, тогда как у Galaxy S8 Plus этот параметр ожидается на уровне 6,2 дюйма. По толщине ощутимой разницы не предвидится.

Габариты младшей модели Samsung Galaxy S8 составляют 140,14х72,20х7,30 мм. Изображение выше позволяет наглядно оценить разницу по размерам в сравнении с текущей моделью Galaxy S7. Как утверждается, преемник нынешнего Galaxy S7 при увеличенной с 5,1 до 5,7 дюйма диагонали экрана будет не только чуть ниже, хотя и шире, но и тоньше. Этого удалось достичь благодаря отказу от классических рамок вокруг экрана в пользу популярного нынче безрамочного дизайна, когда дисплей занимает практически всю площадь лицевой панели.

На этих схематических изображениях смущает разве что разъем microUSB вместо USB-C, а также перекочевавшая на левую грань кнопка включения/разблокировки. В целом же чертежи выглядят достаточно правдоподобно и пересекается с предыдущими утечками.

Примерно одновременно в сети была опубликована новая «живая» фотография, на которой предположительно запечатлен смартфон Samsung Galaxy S8. Кроме того, из базы данных профилей мобильных устройств удалось «выловить» модельные номера новых флагманов южнокорейской компании. Первоначальные слухи о том, что из-за «тетрафобии» компания Samsung в очередной раз нарушит преемственность в обозначениях подтвердились. Флагманские аппараты нового поколения получат номера SM-G950 и SM-G955.

На прошлой неделе стало известно, что разработка смартфона Samsung Galaxy S8 завершена, аппаратной кнопки Home в нем нет, а сдвоенную камеру получила только старшая версия.

Источник: gsmarena (1 и 2), Gizmochina