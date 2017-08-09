Стали известны цены смартфонов ASUS Zenfone 4, Zenfone 4 Pro и Zenfone 4 Selfie

В ближайшее время к недавно представленному смартфону ASUS Zenfone 4 Max со сдвоенной основной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мА∙ч присоединятся еще по меньшей мере три новые модели: Zenfone 4, Zenfone 4 Pro и Zenfone 4 Selfie. Очередная утечка позволяет узнать, сколько они будут стоить.

Первым делом хотелось бы отметить, что опубликованная источником информация о ценах относится к родному для производителя рынку Тайваня, но едва ли европейские цены будут сильно отличаться от тайваньских.

Итак, базовая модель Zenfone 4 (ZE554KL) будет стоить около $400. К сожалению, всех характеристик пока нет, но известно, что устройство получит SoC Snapdragon 630, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Предыдущие слухи также указывали на наличие двойной основной камеры. Будет еще модификация Zenfone 4 с более производительной платформой Snapdragon 660, которая обойдется в $460. Представить Zenfone 4 должны уже 17 августа.

Гораздо интереснее в плане характеристик должна выглядеть модель Zenfone 4 Pro, но и цена у нее тоже будет «интереснее», предположительно, $650. В эту сумму оценен аппарат, построенный на флагманской SoC Snapdragon 835 и оснащенный сдвоенной основной камерой с двукратным оптическим зумом. Оперативной памяти в нем должно быть 6 ГБ, как и у других современных флагманов, а встроенной флэш-памяти – 64 ГБ. Экран диагональю 5,7 дюйма выполнен по технологии AMOLED и характеризуется разрешением QHD.

Наконец, модель Zenfone 4 Selfie. Как следует из названия, ее изюминкой должна сать фронтальная камера, ориентированная на съемку селфи. По предварительным данным, ее разрешение равно 12 Мп. С большой вероятностью можно предположить наличие светодиодной вспышки. Основой камеры на тыльной стороне корпуса, если верить данным GFXBench, служит 16-Мп матрица. Среди возможностей обеих камер заявлена запись 4K-видео. Другие характеристики Zenfone 4 Selfie, раскрытые GFXBench, включают SoC среднего уровня Qualcomm Snapdragon 625, 5,5-дюймовый экран Full HD, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Если GFXBench не ошибается, что NFC смартфон не получит, а значит не будет и поддержи бесконтактных платежей.

Источник: gsmarena