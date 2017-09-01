«Стартует, как космический корабль»: Президент Беларуси протестировал Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень

Президент Беларуси Александр Лукашенко протестировал электромобиль Tesla Model S, сравнил ее с первым белорусским электромобилем на базе Geely и поручил его разработчикам стремиться к уровню американского бренда. Он подчеркнул, что весь мир развивает направление электромобилей, в том числе Великобритания, Германия и США, и Беларусь не должна отставать от этого тренда.

Электромобиль Tesla был предоставлен президенту соседней с Украиной страны для тестирования, и Александр Лукашенко очень высоко оценил его технические характеристики и динамику (видео совещания доступно по следующей ссылке).

«Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, — идеально», — отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, данный автомобиль белорусские разработчикам могут использовать в качестве образца, к которому необходимо стремиться. Он также отметил, что подробно ознакомился и с недавно созданным белорусским электрокаром на базе Geely.

«Я с ним внимательно ознакомился, посмотрел все ваши детали. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично. Ваши обещания меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею — накопитель электроэнергии — лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать», — заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что до уровня Tesla еще, конечно, далеко и необходима дальнейшая техническая работа в этом направлении. При этом президент Беларуси дал некоторые практические рекомендации, исходя из знакомства с электромобилем Tesla.

«Батарея — один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник. Как вы увидели, ее положили на дно в Tesla, и она, как я понял, даже удерживает на высокой скорости автомобиль, балансирует движение. Поэтому и нам этим путем надо пойти. Главное — создать хороший двигатель. Основа у вас есть. Поэтому цель сегодняшнего разговора — я вам показал автомобиль. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть. Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать — ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения» — заключил президент.

Во время встречи Александр Лукашенко обратил внимание и на необходимость развития других видов электрического транспорта, в том числе велосипедов, мотоциклов и скутеров.

«У нас это предприятие есть. Вы можете это уже делать, это надо быстрее запускать. Для села — один вариант, для города — другой. Мы подумаем, как вас поддержать потом в производстве, чтобы это было доступно для людей. Надо переходить на электричество. Мы уже опаздываем», — резюмировал президент Беларуси.

Также Александр Лукашенко обратил внимание, что развитие автомобилестроения на электрической тяге совпадает со строительством в Беларуси АЭС, которая позволит заместить значительные объемы природного газа и создать приличный профицит электроэнергии.

Напомним, что неделю назад в Беларуси представили первый белорусский электромобиль на базе китайского седана Geely SC7. Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в данной стране, покупным элементом является только аккумуляторная батарея.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси