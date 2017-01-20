Стэнфордский университет запускает стипендиальную программу для украинцев

Один из известнейших университетов мира — Стэнфорд — объявил о специальной программе для украинцев. Ее инициирует Центр демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета (CDDRL). Она называется The Ukrainian Emerging Leaders Program. Это пилотный проект, если он станет успешным, программа заработает на постоянной основе.

Заявки на участие в программе принимаются до 15 февраля этого года, о результатах университет объявит уже в апреле 2017 года. Из всех кандидатов университет отберет трех участников. Они поедут в Кремниевую Долину на 10-месячный курс обучения уже в сентябре этого года. Каждому из участников полагается стипендия в $70 тыс., кроме того, университет покрывает расходы на релокейт. Спонсорами программы стали Western NIS Enterprise Fund, Святослав Вакарчук и Томаш Фиала.

В рамках программы стипендиаты смогут выбирать любые курсы, сами смогут конструировать программу обучения. Также они будут знакомиться и работать с другими организациями по всему кампусу университета и во всей Долине, развивать собственные проекты.

Программа нацелена, прежде всего, на реформаторов, политиков, юристов, предпринимателей и создателей социальных проектов, лидеров общественных организаций. Кандидаты должны отвечать шести критериям:

Украинское гражданство и планы вернуться в Украину после окончания программы. Возраст не моложе 28 лет. Выдающиеся достижения в областях демократии, развития и верховенства права. Не менее 5 лет опыта работы. Не подходят кандидаты, которые фултайм обучаются в других вузах. Рабочий уровень английского.

Программа появилась благодаря идее стипендиатов программы JSK Fellowship Александра и Екатерины Акименко. Обучаясь в Стэнфорде, они заметили, что здесь учится довольно мало украинцев, и захотели как-то повлиять на эту ситуацию.

«Мы брали курсы в Freeman Spogli Institute (FSI), общались там с преподавателями, и предложили им такую идею — она совпала с их собственными устремлениями», — рассказывает Александр.

Он с женой создали концепцию этой программы, в университете ее первыми поддержали директор FSI Майкл Макфол и директор центра CDDRL Френсис Фукуяма.

«Украина — это государство, которое находится в процессе установления жизнеспособных демократических институтов и борьбы с коррупцией, а также — в центре геополитического напряжения. Стэнфорд может сыграть очень важную роль в создании там интеллектуального капитала», — заявил Фукуяма, комментируя запуск программы.

Подробнее о программе можно прочесть на сайте, а также — в специальном гайде для участников.

Источник: AIN