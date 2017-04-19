«Стереотипам — бой»: средний возраст американского инноватора — 47 лет

Вопреки расхожим стереотипам, наибольшее количество инноваций в США приходится на опытных специалистов с большим стажем работы, а средний возраст инноватора составляет 47 лет. Об сообщает издание Quartz со ссылкой на исследование, проведенное Information Technology & Innovation Foundation.

О чем речь?

Исследователи Information Technology & Innovation Foundation опросили 900 специалистов, совершивших значимые открытия для технологичных отраслей в США. Как выяснилось в ходе опроса, лишь 5,8% из них были моложе 30 лет. Более того, средний возраст инноваторов составил 47 лет.

Кроме этого, было также обнаружено, что «инновационный пик» у американских изобретателей приходится на 46-50 лет, на втором месте следует возрастная группа 51-55. Заметное падение количества инноваций наблюдается лишь после 65 лет.

Все это серьезно противоречит сложившемуся стереотипу о том, что на пике инновационных изобретений находятся 20-летние «акулы» Кремниевой долины.

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Данные Information Technology & Innovation Foundation подтверждаются и другими исследованиями, в частности, совместным японо-американским исследованием, проведенным в 2009 году: по его итогам средний возраст инноватора из США также равнялся 47 годам. Из 1900 изученных исследователей более 30% были старше 50 лет, лишь 5% заявок на патенты пришлось на молодых людей до 25 лет.

А согласно исследованию израильской инвестиционной компании JSCapital, средний возраст основателя поддерживаемых ей проектов составляет 43 года.

Quartz обращает внимание на еще одну особенность нового времени: работники старших возрастных групп ценятся сильнее в том числе и за пределами технологичных отраслей. Ссылаясь на другое исследование, Quartz пишет, что средняя зарплата работников между 60 и 74 годами в США выше заработка 29-59-летних.

Джон Гуденаф

Показательным примером неувядающей тяги к знаниям является 94-летний Джон Гуденаф (на снимке выше), изобретатель наиболее важной части литий-ионных батарей, предложивший использовать кобальтит лития в качестве катода. Два года назад он вознамерился решить проблему дороговизны аккумуляторов для электромобилей и в прошлом месяце заявил, что наконец придумал решение (которое на данный момент находится на этапе научного рецензирования).

Источник: dev.by