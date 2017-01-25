Стоимость 5,2-дюймового смартфона Meizu M5S составит $145, официальная презентация состоится 27 января

Первые сведения о новом смартфоне Meizu M5S появились еще в прошлом году, когда аппарат и его характеристики засветились в базе данных китайского регулятора TENAA. А сегодня в сеть попала листовка, подготовленная к презентации новинки, которая не только подтверждает основные характеристики, но и раскрывает стоимость смартфона Meizu M5S. Если верить утечке, то данная модель будет стоить 999 юаней, что составляет $145 в более привычных для нас денежных единицах.

На листовке также можно рассмотреть упоминания о 5,2-дюймовом IPS-экране, восьмиядерном процессоре (скорее всего речь идет о MediaTek MT6753), сканере отпечатков пальцев mTouch, поддержке 4G и технологии быстрой зарядки mCharge. Ранее из данных TENAA стало известно, что разрешение дисплея составит 1280х720 точек, а для оперативной и постоянной памяти будет предложено по три варианта выбора: 2, 3 и 4 ГБ и 16, 32 и 64 ГБ соответственно.

Емкость аккумулятора составит 2930 мАч, смартфон получит камеры разрешением 13 и 5 Мп. Габариты Meizu M5S будут равны 148,2х72,53х8,4 мм, при массе 138 г, пользователь сможет выбрать серебристо-серый, золотистый или золотисто-розовый вариант оформления. Работать он будет под управлением Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой Flyme OS.

Отметим, что официальный анонс Meizu M5S должен состояться 27 января 2017 года и это будет первая (и наверняка не последняя) модель, представленная данным производителем в текущем году.

Источник: Gizmochina