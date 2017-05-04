Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума, превысив отметку в $1500

Только вчера мы сообщили об установке первого в Украине биткоин-банкомата, а сегодня у нас есть хорошие новости для всех украинских владельцев Bitcoin. Сегодня стоимость цифровой валюты биткоин достигла исторического максимума, превысив психологическую отметку $1500.

По данным ресурса Coindesk стоимость Bitcoin на момент публикации данной записи составляет $1520:

Эксперты связывают подобный рост стоимости криптовалюты с тем, что недавно Bitcoin был признан законным платежным средством в Японии.

Напомним, что в начале текущего года курс Bitcoin впервые с 2013 года превысил отметку $1000, а в марте — превысил стоимость одной тройской унции золота.

Источник: CoinDesk