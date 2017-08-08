Стоимость Bitcoin превысила $3500
Стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает обновлять рекорды. Только вчера сообщалось, что на минувших выходных стоимость Bitcoin перевалила за отметку $3000. А сегодня уже преодолён очередной важный психологический рубеж — $3500.
В самом начале дня стоимость криптовалюты находилась на уровне $3430. После некоторого снижения до $3390,56 наметилась тенденция к росту. И уже к утру курс Bitcoin достиг отметки в $3500, но затем быстро откатился ниже $3450. После этого последовала новая волна роста и был зафиксирован максимум на значении $3525,04. На момент подготовки материала (около 12:20 по Киевскому времени), по данным Coindesk, стоимость Bitcoin составляет $3513,93, а общая капитализация криптовалюты превысила $58 млрд.
- В мае этого года курс криптовалюты Bitcoin впервые превысил $2000, а в начале июня валюта почти достигла $3000, но затем резко пошла вниз до $2666. В июле курс и вовсе впервые за два месяца упал ниже $2000.
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- Нынешний очередной подъем курса произошел спустя несколько дней после разделения криптовалюты Bitcoin на две разновидности: классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Необходимость этого шага обусловлена нехваткой «места» в блоке и, как результат, длинными «очередями» – прохождения одной транзакции порой приходилось ждать несколько дней.