Страны Европейского Союза уже получают 17% энергии из возобновляемых источников, при этом у Швеции этот показатель равен 54% (а у Исландии и Норвегии — около 70%)

Статистическая служба Европейского союза опубликовала информацию о количестве энергии, получаемой странами ЕС из возобновляемых источников. На конец 2015 года доля альтернативной энергетики составила 16,7%, что достаточно близко к запланированному показателю в 20%, которого Европейский союз планирует достичь не позднее 2020 года.

Итак, лидером по данному показателю является Швеция, которая получает более половины (53,9%) необходимой энергии из возобновляемых источников. Сразу же отметим, что Норвегия и Исландия имеют куда более высокие показатели (69,4% и 70,2% соответственно), однако эти страны не входят в состав Европейского союза.

После Швеции в списке самых экологичных стран ЕС идут Финляндия (39,3%), Латвия (37,6%), Австрия (33,0%) и Дания (30,8%). Среди 28 стран-членов ЕС одиннадцать уже достигли запланированной к 2020 году цели — это Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Хорватия, Италия, Литва, Венгрия, Румыния, Финляндия и Швеция. Кроме того, Австрии и Словакии не хватает всего 1% пункта до цели, установленной на 2020 год.

На противоположном конце шкалы страны, в которых доля энергии из возобновляемых источников меньше 8% – Люксембург и Мальта (обе 5%), Нидерланды (5,8%), Бельгия (7,9%).

Отметим, что в 2014 году доля энергии из возобновляемых источников в ЕС составляла 16,1%, а в 2004 году, когда Eurostat впервые опубликовал подобную статистику, этот показатель был равен лишь 8,5%. К 2030 году в ЕС планируют выйти на показатель не менее 27% энергии из возобновляемых источников.

Полная версия данных Статистической службы Европейского союза за 2015 и предыдущие годы доступна по следующей ссылке.

Источник: Eurostat