Суббренд Lenovo Zuk прекращает свое существование
В популярной китайской социальной сети Weibo всплыла очень интересная информация – смартфон Zuk Z3 не выйдет. Более того, под брендом Zuk больше не выйдет ни одного устройства, поскольку нет больше такого бренда. По крайней мере, так утверждает источник, ссылаясь на аналитика Пан Джитанга. Если верить последнему, компания Lenovo решила ликвидировать свой суббренд, который ранее создала, чтобы эффективнее конкурировать с другими производителями на домашнем рынке Китая.
За последние полгода Lenovo несколько раз меняла свою стратегию на рынке смартфонов. Сначала китайский производитель решил отказаться от использования бренда Motorola и сосредоточиться на Moto. Но вскоре после снижения продаж смартфонов Lenovo и успеха модульных моделей Moto Z производитель передумал и объявил о возрождении бренда Motorola и отказа от других брендов в сегменте смартфонов. Похоже, эти планы гораздо шире, чем предполагалось изначально и независимое подразделение Zuk тоже подлежит «списанию».
Источник: gsmarena
- Lenovo создала новый бренд под названием Zuk 28 мая 2015 года. За неполные два года своего существования Zuk выпустила смартфоны Zuk Z1, Zuk Z2, Zuk Z2 Pro и модель Zuk Edge, которая станет последним устройством бренда. Своего рода напоминанием о Zuk станет оболочка ZUI, которая должна перекочевать в новые модели Moto.