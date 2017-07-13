Суд освободил Google от компенсации неуплаченных налогов во Франции на сумму $1,3 млрд

На протяжении некоторого времени между компанией Google и правительством Франции продолжается противостояние, вызванное желанием государства получать налоги от международных компаний, осуществляющих деятельность на территории страны.

В прошлом году Франция заявила о намерении требовать у Google €1,6 млрд неоплаченных налогов, а в офисах компании во Франции проводились обыски. Причём, представители властей исключали возможность проведения переговоров относительно любой сделки с Google по поводу налогов. Хотя некоторые другие страны соглашались на сделки, в результате чего поисковый гигант совершал значительно меньшие платежи.

В результате, в феврале правительство Франции подало в суд на компанию Google с требованием заплатить неоплаченные налоги на сумму $1,7 млрд. По мнению французских властей, Google пользуется лазейками в законодательстве, расположив свою европейскую штаб-квартиру в Ирландии, где ставки корпоративных налогов ниже, чем в материковой Европе.

Но суд постановил, что Google не нарушает законодательство, обслуживая операции во Франции через штаб-квартиру в Ирландии и уплачивая налоги в другой стране. В связи с этим, поисковый гигант освобождается от выплаты налогов в сумме $1,3 млрд, которые правительство Франции требовало от компании по итогам работы в стране с 2005 по 2010 годы.

Источник: Engadget