Суд отклонил иск Xiaomi к украинскому дистрибьютору NIS из-за неуплаты судебного сбора

В начале августа стало известно, что китайская компания Xiaomi подала в суд на украинского дистрибьютора NIS, обвинив его в нарушении прав интеллектуальной собственности. И вот сейчас стало известно решение суда по этому иску. Говоря точнее, хозяйственный суд Киевской области отклонил иск Xiaomi к NIS. Особый интерес вызывает причина – это неуплата судебного сбора истцом, пишет liga.net.

В решении суда от 4 августа говорится, что истец должен был уплатить 3200 грн судебного сбора, однако к документам была приложена только квитанция на 1600 грн.

Напомним, в своем заявлении китайский производитель смартфонов просил запретить ООО Эн-Ай-Эс импортировать ряд товаров, которые находятся на оформлении в Киевской таможне, а также извлечь из оборота и уничтожить контрафактный товар, поданный на оформление. За каждое из неимущественных требований Xiaomi должна была уплатить по 1600 грн судебного сбора.

Отметим, что компания NIS продает продукцию Xiaomi через свой интернет-магазин Mi.ua, а также через сеть из десятка розничных монобрендовых магазинов. При этом NIS не владеет правами на бренд Xiaomi.

Источник: liga.net