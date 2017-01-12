Суд утвердил результаты MNP-тендера, услугу переноса номеров при смене оператора введут уже через несколько месяцев

Вчера, 11 января 2017 года, Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение хозяйственного суда столицы, который признал заключенным договор между Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) и победителем торгов в лице компании ЭС АЙ ЦЕНТР на внедрение услуги переноса номеров при смене оператора (MNP). Для украинских пользователей мобильной связи это означает, что уже через несколько месяцев они смогут перейти к другому оператору, сохранив свой привычный номер и код.

«MNP таки быть! Сегодня Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, то есть признал заключенным между УГЦР и победителем торгов договор по закупке услуг по проектированию, разработке, внедрению и технической поддержке Автоматизированной информационной системы «Централизованная база данных перенесенных номеров», — отметил исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

Представитель УГЦР заявил, что победитель тендера уже приступил к реализации проекта по внедрению системы MNP в Украине. По его словам, даже если судебная тяжба продолжится и попадет в кассационный суд, то процесс запуска MNP это не остановит, так как с 11 января 2017 года договор между УГЦР и ООО ЭС АЙ ЦЕНТР считается заключенным окончательно.

«Украина является едва ли не единственной европейской страной, где для абонентов мобильной связи до сих пор недоступна услуга MNP. Согласно утверждённому календарному плану, внедрение услуги MNP будет завершено не позднее 6 апреля 2017 года», — заявил генеральный директор ЭС АЙ ЦЕНТР Сергей Ерёмин.

Напомним, что 21 апреля 2016 года УГЦР провел повторную оценку предложений конкурсных торгов по внедрению Автоматизированной системы Централизованная база данных перенесенных номеров. В результате победителем тендера была признана компания ЭС АЙ ЦЕНТР. Стоимость проекта компания оценила в 39,58 млн грн — почти на 32 млн грн меньше предыдущего победителя тендера, компании Диалинк — причем в эту стоимость включена техническая поддержка на 3 года. Тем не менее Диалинк оспаривала это решение в судебном порядке.

Решением Хозяйственного суда города Киева от 21.10.2016 по делу № 910/16541/16 исковые требования ООО «Эс Ай Центр» были удовлетворены частично. И, наконец, 11 января 2017 года в Киевском апелляционном хозяйственном суде состоялось рассмотрение дела по апелляционной жалобе ООО «Диалинк» на решение Хозяйственного суда, по результатам которого суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, что в Украине услугу по сохранению номера при смене оператора обещают ввести с 2013 года, но реальному запуску мешают постоянные проблемы с конкурсом по ее внедрению.

Источник: УГЦР