Суммарная стоимость компонентов Apple iPhone X составляет всего $413 при ценнике смартфона от $999

После выхода очередной новой модели iPhone эксперты традиционно подсчитывают суммарную стоимость ее компонентов, чтобы выяснить, насколько дороже «реальной» стоимости Apple продает свои смартфоны. Обычно этот процесс происходит после появления смартфонов в продаже и первых вскрытий от iFixit, однако интерес к модели iPhone X оказался настолько высоким, что его «компонентную» стоимость подсчитали уже сейчас, на основе данных от цепочки поставок.

Итак, при цене $999 внутри iPhone X оказалось составляющих на сумму $412,75, что на 59% дешевле его розничной стоимости. Самым дорогим компонентом ожидаемо оказался 5,8-дюймовый OLED-дисплей «Super Retina» производства Samsung — он обходится Apple в $80 (по другим данным еще дороже, порядка $100-$120).

Вторым по стоимости идет модуль памяти — NAND-чип от Toshiba обходится в $45 за 256 ГБ емкости, а вот оперативная память вдвое дешевле — всего $24 за 3 ГБ. Практически столько же — $26 — стоит новый процессор Apple A11 Bionic, произведенный компанией TSMC с использованием 10 нм техпроцесса. Фотомодуль распознавания лица Face ID, стоит еще $25, тогда как модем Qualcomm и стекло, прикрывающее фронтальную панель, обходится в $18 каждый.

Тем, кто считает, что просить $999 за набор компонентов, который стоит чуть больше $400 — это перебор, напомним, что в данную сумму не входят все остальные расходы, включая разработку, сборку, логистику и т.д. В качестве примера отметим, что для iPhone 6s с базовой стоимостью $649 необходимо было приобрести компонентов на $234, а для iPhone 7 — на сумму $225.

Напомним, что предзаказ на смартфон Apple iPhone X стартуют 27 октября, а первые продажи начнутся 3 ноября текущего года.

Источник: PhoneArena